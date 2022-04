Ingénieur en énergie et environnement, j’ai acquis à travers ma spécialisation des compétences couvrant toutes les techniques énergies renouvelables. Mon expérience professionnelle en multinationales de conseil en Allemagne puis au Royaume uni en énergie solaire m’as permis de renforcer ces compétences et de les appliquer aux techniques du conseil et de gestion de projet en énergie solaire.