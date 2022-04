Soukaina KARIMI

Je suis diplômée d’un master en analyse et gestion qualité. Motivée et rigoureuse, méthodique et possédant d’excellentes qualités relationnelles, je m'investis entièrement dans mes activités afin de réaliser mes objectifs et donc contribuer à l'évolution de l'entreprise. Mon ouverture d'esprit et ma flexibilité me permettent d’être toujours prête à relever tout challenge professionnel.



Mes compétences :

calcul des probabilités-échantillonnage-estimation

amélioration du système documentaire

MSA, AMDEC, SPC, 5 pourquoi…

Très bonnes connaissances de la norme ISO 16949

Connaissances de ISO 9001, ISO 14001 et 18001

Maitrise du traitement des réclamations clients