Yahya WASSAD

Créatif ayant aisance relationnelle, capacité d’adaptation avec minutie et organisation, je désire mettre mes compétences en communication au profit de votre entreprise pour acquérir plus d’expérience et participer au succès de vos projets.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Matlab

ISO 14001 Standard

Autocad

ArcGIS

Hydraulique à surface libre et urbain

Hydraulique

Hydrogéologie

Hydraulique urbaine

Hygiène et sécurité

Iso 14001

Traitement des eaux usées et de l'eau potable

 Dimensionnement des réseaux d’alimentation en ea

 Dimensionnement des stations d’épuration

 Traitement des eaux usées et les déchets solides

Gestion des Risques Naturels

Eau

Environnement

Gestion des déchets