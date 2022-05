Najat ELASAD est lauréate du Master Automatique,Traitement de Signal et Informatique Industrielle de la Faculté des Sciences et Techniques de Settat.



Motivée, curieuse, dynamique,rigoureuse, sens d'analyse,grande capacité d'adaptation aux nouvelles situations, qualité managériale et pilotage des équipes, mobilité internationale.



Jeune diplômée, je cherche une opportunité de travail dans le but d'accomplir et d'appliquer mes connaissance dans le domaine technique.



Compétences: Électronique de puissance et Circuit électrique,machine électriques,régulation et automatique,automates programmables industriels,culture entrepreneuriale et qualité



E-mail : najat.elasad@gmail.com

GSM :06 54 42 0511



Mes compétences :

Électronique de puissance

Bureautique

Automates Programmables Industrielle. Program

Logiciels professionels SIEMENS/ALLEN BRADELLEY

Visual Basic

Siemens Hardware

Matlab

C++

Adobe Photoshop