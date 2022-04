Soukaina MERNISSI

Jeune ingénieur d'état en recherche active d'une première opportunité

participation à l'optimisation des systèmes de communication et la gestion d'infrastructures réseaux,

veiller pour le bon fonctionnement de l'ensemble des réseaux et télécommunications de l'entreprise,

identification et résolution des problèmes des utilisateurs



Mes compétences :

PABX

Electronique analogique

Cryptographie

Electronique numérique

Management

Cisco Certified Network Associate

TCP/IP

OSI model

Norme ISO 27001-2

Atoll

CST STUDIO 2011

UMTS