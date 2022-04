Je suis une jeune fille marocaine, titulaire d'un diplome technicienne spécialisé en commerce et aussi un diplome de technicien de vente.

au cours de ma formation j'ai effectué plusieurs stages qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et développer mon savoir- faire et mon savoir- etre.

-sens de commerce.

-l'esprit d'equipe.

-dynamisme.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7