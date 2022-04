Soukaina Messek, je suis en 1er année master génie civil et bâtiment, j'ai obtenu ma licence professionnelle en génie civil et construction à l’FST SETTAT, et j'ai eu un diplôme de technicien spécialisé conducteur de travaux à l’institut spécialisé du bâtiment et des

travaux publics HAY ERRAHMA à CASABLANCA, et un baccalauréat série science expérimentale

option science physique.

je cherche un bureau d'étude ou une entreprise de construction.



Mes compétences :

Autocad

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

ArchiCAD

Calcul de BAEL : semelle, poteau, poutre, dalle, m

Dessin

Maitrise d’oeuvre.

La résistance des matériaux.

Etudes de prix.

Métré.

La descente de charge : poteau, poutre (dalle plei

Management conduite de projet, méthodes et planifi