Soukaina OUBOUSELHAM

Jeune diplômée : Ingénieurie informatique et réseaux à l’ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L’INGENIEUR (EMSI), Option MIAGE.

je suis actuellement à la recherche d'un poste comme INGENIEURE D’ETUDE ET DEVELOPPEMENT .

j'ai réalisé plusieurs projets académiques ou stages et Ma formation m'a permis d'acquérir des bases solides en informatique, en particulier en ingénierie logicielle, modélisation, conception, en particulier en environnement Java/J2EE, ainsi pendant mon stage de fin d'étude au sein de l’entreprise ALLIATIV ,

Ces activités m'ont permis d'intégrer l'équipe ,ou j'ai beaucoup appris, tout en faisant preuve de créativité, et de savoir-faire mais dans le respect de leurs consignes.



Dynamique et sérieuse, j'ai acquis, au cours de mon processus estudiantin des compétences techniques et des pratiques professionnelles qui me permettront de m'adapter aux différentes missions de l'ingénierie.

soyez bienvenus sur mon réseau quel que soit votre domaine professionnel !





Mes compétences :

JavaScript

Java EE

Java

JQuery

Hibernate

JSON

PHP

SQL

c++

Maven

Conception UML