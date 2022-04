Soukaina RGUIG

Jeune diplômée de l'école Mohammedia d'ingénieurs en génie informatique, spécialité systèmes d'informations:

-Gestion et conduite de projets informatiques;

-Développement, amélioration et déploiement des processus;

-Intégration, configuration, développement et administration des bases de données

-Analyse, conception et développement d’applications;

-Sens de communication, esprit d’innovation, d’analyse et de synthèse;

-Langues : Français, anglais et arabe.

-Nationalité: Marocaine



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi où j’ai pour ambition de mettre à profit mes aptitudes. Rigoureuse, persévérante, je suis autonome et j’apprécie le travail en équipe. Mon esprit d’initiative et ma capacité d’analyse me permettent de m’adapter à la diversité des missions qui me sont confiées. Je serai disponible immédiatement pour un éventuel entretien.



Mes compétences :

Développement web

Langages de programmation

Bases de données

Analyse et conception

Développement Mobile

Qualité et normalisation

Développement, amélioration et déploiement des p

Python Programming

JavaScript

jQuery

XML

Webapp

AJAX

Java

ITIL

Cascading Style Sheets

COBIT

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Business Intelligence

Axure RP

Android

eMarketing

eCommerce

UML/OMT

PowerAMC

PostgreSQL

Personal Home Page

PIMBoK

Oracle

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft Access

Merise Methodology

Java Enterprise Edition

JSON

ISO 900X Standard

HTML5

HTML

Data Management

C++

C Programming Language

Bugzilla

Arena

ArcGIS