Soukaina RGUIG

RGUIG SOukaina

Lot M'zouga 02 Nr 19 Avenue Habib Sinaceur Casablanca

0676100577

soukaina.rguig91@gmail.com

PJ : Curriculum Vitae



Objet : Candidature au poste.





Madame, Monsieur,



Etant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature.

Ma formation en Technicien Spécialisé en commerce m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.



Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.



Veuillez agréer, Madame /Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Benchmarking

Adobe Photoshop