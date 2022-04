Soukaina TAHIRI

De formation scientifique j'ai fait le choix d'exporter un nouveau domaine, celui des nouvelles technologies. De nature curieuse je me suis lancé dans une nouvelle formation ,où j'ai acquis ,à travers mes expériences professionnelles, des compétences dans le développement des applications web et la gestion des projets informatique....



Mes compétences :

Gestion de projet

SAP ERP

Administration Système et réseau

Symfony2

C#

CCNA1

SVN

JUnit (3,4)

HTML 5

CCNA2

Maven

Oracle Database

Test unitaire

PHP 5

ANT

Visual Basic .Net

Java EE(Struts, Hibernate et Spring )

Struts Web Application Framework

Spring Framework

Personal Home Page

MySQL

Hibernate

ECommerce

XML

UML/OMT

Symfony 2

Scrum Methodology

SQLPlus

SQL

SAP ABAP

SAP

Oracle 8i

Oracle 10G

Notepad

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Visual Studio

Microsoft Office

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Merise Methodology

Linux Debian

JavaScript

Java Server Pages

Java Enterprise Edition

Java

JUnit

HTML

Framework

Cascading Style Sheets

CCNA

C++

C Programming Language

Apache Maven

Android

Active Server Pages

template lite

smarty

git

bootstrap

css3

html5