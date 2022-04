Titulaire d’un master en « AUDIT ET INGÉNIERIE FINANCIÈRE à l’ENCG Settat» et jouissant de cinq ans d’expérience autant que Cadre Comptable, je suis prête à relever de nouveaux challenges dans :

- Le contrôle de Gestion ;

- Audit ;

- Un poste rattaché à la direction Financière.

Dimensions personnelles :

- Bonnes capacités relationnelles, d’écoute, d’organisation et d’adaptation;

- Force de proposition;

- Esprit d’équipe.



Mes compétences :

dynamique

Sérieuse