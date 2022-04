Soukaina ZOUHAIR

Fiable, consciencieuse , amicale, honnête, coopérative , sociable, bon travailleuse, énergique, qualifiée, expérimentée, responsable, respectée et sympathique.



Mes compétences :

Procéder à des analyses dans chaque département af

édiger le guide qualité de l'entreprise et le diff

Réaliser des audits réguliers afin de vérifier le

Rédiger le guide qualité de l'entreprise et le dif

Mettre en place des actions correctives si besoin,

Résoudre les problèmes liés à la qualité en répond

Travailler sur l'obtention de normes officielles t