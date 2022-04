Soukarieh MAYASS

Fort de 5 ans d’expérience dans ce domaine, j’ai participé à de nombreux projets dans le domaine de l’installation, de la configuration, du déploiement, et des migrations d’infrastructures informatiques.

Pour évoluer sur mon poste, j’ai suivi une formation de six mois SSV Spécialiste System et Virtualisation à l’ifpa école à Bordeaux. Cette formation m’a permis de consolider mes compétences et savoir-faire des systèmes Microsoft, Citrix, et VMware.

Durant cette formation, j’ai effectué plusieurs ateliers et des mises en situation qui m’ont permis de progresser au niveau de la mise en place d’infrastructures et l’évolution vers la virtualisation.



Mes compétences :

Citrix

Citrix XenApp

ESXi

ingénieur système

Mcitp

Microsoft Hyper V

Microsoft Server

Microsoft Windows server

RDS

VCenter

VDI

VMware

VMware ESXi

XenApp

Xenserver