Soukayna ECH-CHAOUI

Ingénieur d'Etat en Electronique et Informatique Industrielle de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées à OUJDA,et majorante de la section Electronique et Informatique Industrielle pour l'année universitaire 2014-2015.

Durant ma formation,j'ai pu acquérir des différentes compétences qui m'ont permis de travailler sur des projets dans des divers domaines d’ingénierie comme l'Automatique,l'Informatique industrielle,etc.

Pour bien compléter ma formation théorique,j'ai effectué des différents stages au sein des entreprises avec différents secteurs d'activités,ce qui m'a permis d'appliquer mes connaissances et de les évoluer sur le terrain du travail,et de comprendre le rôle important de l'ingénieur au sein de chaque entreprise.







Mes compétences :

VHDL

Electronique/electrotechnique

FPGA

C/C++/JAVA

Systemes Temps réel

Management de projet/Gestion de projet

Business Intelligence

Hyperfréquences

Labwindows CVI/labview

MATLAB

TIA PORTAL

Outil de supervision

Protocole TCP/IP

Electrotechnique

Traitement d'images

Traitement du Signal

Plateforme Cisco

Sécurité informatique

Labview