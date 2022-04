Soukayna ELJAMRI

Jeune diplômée de l'École Marocaine des Sciences de l’Ingénieur filière Réseau et Télécommunication et je suis à la recherche d’un emploi.

Ce domaine a suscité ma curiosité à découvrir de près les travaux entrepris et toucher à travers des projets réels l’utilité des réseaux auprès de notre vie sociale. Je cherche à m'investir dans une entreprise performante qui me permettra de mettre en œuvre mes compétences et mes connaissances théoriques et d’apprendre de nouvelles choses sur ce domaine qui m’a fasciné.

Très motivée, ouverte aux autres, soucieuse de me perfectionner en permanence, je sais m'adapter et j’ai le sens de la responsabilité, de l'organisation et de la rigueur.