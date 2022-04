Soukeyna KAMARA

« Je ne perds jamais soit je gagne, soit j’apprends », Nelson Mandela



Actuellement en Master 1, je partage mon temps entre mes études à l’INSEEC Business School de Paris et ma passion dans l’humanitaire en tant que bénévole à Zupdeco et Humani Kid’s.



Au cours de mes stages et ma scolarité, j'ai pu cultiver mon autonomie au travail, ma soif d'apprendre et ma rigueur. Que ce soit lors de mon stage à Madrid dans l’entreprise Atout France, ou durant mon expérience humanitaire dans l'association Agir ensemble en tant que chargé de projet. J'ai su m'adapter à toutes les situations. Aujourd’hui, je souhaite travailler dans le secteur du supply chain ou des achats.



Mes compétences :

Mode

Marketing

Management

Relation client