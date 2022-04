Ingénieur Généraliste avec une spécialisation en mécatronique (mécanique Électronique Informatique) et fort d'une expérience en production dans les secteurs de l'automobile et de l'aéronautique, j'ai pu intervenir aussi bien en amont sur l'analyse des postes de travail, que sur l'optimisation de process ou encore la maintenance préventive, curative ou corrective.

Maitrisant les outils qualité et lean liés à la production et les logiciels de calcul et simulation, je suis à même de vous assister dans tout projet d'industrialisation et d'amélioration continue.

N'hésitez pas à me contacter.

Soulaimane DRAIDY.

soulaimane.draidy.16@eigsi.fr



Mes compétences :

Informatique industrielle

Amélioration continue

Gestion de projet

Gestion de la production

Maintenance industrielle