Soulard STEPHANE

O1/2017 - 03/2017

Entreprose consulting - Veracruz mexique

Consultant en génie électrique ingénieur conseil HTB/MT



Gestion du secteur électrique et instrumentation

Coordination des sous-traitants



Environnement technique :



• Autocad, gestion technique des plans et reprise.

• Anglais / espagnole







07/2016 -10/2016

MAROC

Consultant en génie électrique ingénieur conseil



Contrôle et gestion d’un constructeur de matériel didactique en électrique et mécanique.



Environnement technique :

• Autocad, gestion technique de mais informations.

Anglais / arabe

02/2016 – 06/2016

PEG SA - Suisse

Consultant en génie électrique ingénieur conseil et validation des travaux

Bureaux de contrôle / réalisation de 2 lignes de cimenteries et d’un poste HT/MT

Contrôle de tout le projet, du chemin de câble à l’instrumentation et révision des schémas et validation pour travaux et après travaux

Environnement technique :

• Autocad, gestion technique de mais informations.

• Anglais / arabe





05/2015 - 03 / 2016

ENERTEL - BURKINA FASO

DIRECTEUR TECHNIQUE I E A



Missions :

• Appels d’offres, gestion des employés et du matériel

• Supervision des chantiers, études des plans

• Démarchages des mines et entreprises sur le Burkina le Mali et le Niger

• Fibre optique /télécom/ solaire/groupe électrogène/mini centrale électrique



Mise en œuvre :

• Contrats de maintenance en électricité & instrumentation d’une cimenterie

• Chantier de 35 candélabres solaire

• Divers installations et maintenances pour des mines

• Pose de 70km de fibre optique

• Livraison de groupe / installation solaire



Environnement technique :

• Autocad /bureautique/solaire/fibre optique/ téléphonie/ électricité (EIA)

• Anglais





02/2015 - 04 / 2015

BARTEC France - Mexique

Consultant en Matériel ATEX – Chantier ETILENO



Missions :

• Formation au traçage ATEX, aux boites de jonction, coffrets de raccordement sur cuve pipeline surpresseur

• Formation sur les cordons chauffant ATEX et matériel de la gamme BARTEC



Environnement technique :

• Milieu Atex industriel

• Anglais / Espagnol / Italien



02/2013 - 12 / 2013

IAMGOLDE - Burkina Faso

RESPONSABLE DE PROJET- Centrale électrique Wartsila

Missions :

• Construction d’une centrale électrique et jumelage avec une déjà en fonction.

• Déporter le poste de commande sur le central existant

Mise en œuvre :

• Supervision des travaux d’alimentation électrique et secours de tous les équipements y compris le génie civil / et structure.

• Visite des chantiers, contrôles, Reporting, préconisations, HSE, avancement, réunion client et sous-traitant

• Commissionning réalisé en étroite collaboration avec tous les autres corps de métiers

•

Environnement technique :

• Courant faibles, courants forts

• Génératrice Wartsila. Moteur thermique

• Normes nord-américaines

• Structure métallique

• Commandes instrumentions revues pour déplacer la salle de contrôle

• Bureaux d’étude pour remettre les schémas à jour modifié



08/2012 - 12 / 2012

SNEF - Gabon

Superviseur électrique offshore

Missions :

• Branchement d’un câble 33000 volts sur deux plateformes pétrolières

• Management de 30 ouvriers et de sous-traitants

• Revamping d’une plateforme et branchement de la deuxième sur le champ d’anguille

• Rajout d’un tgbt et réglage des différents modules électriques de types Schneider, siemens, ABB, protection SEPAM

•

Environnement technique :

• Electricité / instrumentation / fibre optique

• Autocad / icaps / opercom / navisworks



Mes compétences :

Illustration

Vente

Electricité

Internet

Autocad

Offshore Oil & Gas

Corps

Solidworks

Primavera P6

Microsoft Project

GMAO

Diesel

Data Access Object