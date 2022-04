Forte de mon expérience de Responsable de salle plus chez Buffalo Grill, j'ai pu développer diverses qualités: autonomie, rigueur, polyvalence et esprit d'équipe.



Grâce à ma ténacité et à ma capacité de travail, je me suis vu confier des missions d'envergure. J'ai notamment occupé les même responsabilités qu'un assistant manager.



Je désire à présent être Assistante Manager dans un autre domaine.



Mes compétences :

Autonomie

Relationnel

Dynamisme

Restauration

Microsoft Office