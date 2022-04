M. Souleiman BARKAD

2ème Secrétaire du bureau

CHAMBRE DE COMMERCE de DJIBOUTI





Après ses études secondaires au lycée d’État de Djibouti, Mr Souleiman BARKAD a poursuivi des études supérieures de droit à l’université Pierre Mendés-France, Grenoble II, en France. Là où il a obtenu un diplôme de licence en Droit privé option droit des sociétés.

Il a également suivi une formation spécialisée en Ménagement et Gestion des Entreprises à l’Institut Universitaire de Technologies (IUT2 à Grenoble) en 2008.



De retour au pays, M. Souleiman BARKAD a débuté ses activités professionnelles à la société « La Concorde » en occupant le poste de Directeur Administratif et Financier. Depuis mai 2011, il occupe la fonction du Directeur Général Adjoint dans la même société et il est aussi membre du Comité de Direction de la société GTMR (Grands travaux de la Mer Rouge).



M. Souleiman BARKAD est connu pour son ardeur, dynamisme et rigueur au travail. En outre ses activités professionnelles, il s’est investi à des œuvres sociales aux travers de nombreuses organisations de la société civile. Il est à noter qu’au cours de ses études en France, il a crée la première association des Étudiants Djiboutiens dénommée « Association des Djiboutiens et Sympathisants de l’Isère » à Grenoble. D’autre part, il a été par ailleurs Président d’un syndicat d’étudiants « La Confédération Étudiante » section Grenoble.

En 2007, il a été élu membre étudiant au conseil d’Administration de l’Université (Grenoble II) et siégeait à la commission en charge de la Discipline.



Depuis le 21 décembre 2013, M. Souleiman BARKAD a été élu 2ème Secrétaire du bureau de la Chambre de Commerce de Djibouti dès le premier tour avec un score de 40 voix.