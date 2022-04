Je suis actuellement diplômer de Université de Corse en Master 2, informatique de Spécialité Système D’Information et Internet (SII).





Très intéressé par le secteur informatique, je suis particulièrement sensible à la gestion de base de données, la conception et l’administration web ainsi que l’architecture réseaux.



Je métrise les langages suivants : Html, PHP, MySQL, Css, JavaScript, JavaEE, asp.net, Csharp, Visual Basic, Ajax, XML.