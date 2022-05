Shirley GILBERT

Innovation, créativité, rigueur composent le triptyque de mon parcours professionnel orienté vers l'inbound marketing.

En effet, je suis en recherche constante de nouvelles façons de voir les choses et de comment les transmettre, j’ai toujours cru en la force des mots et de la pédagogie pour faire évoluer nos sociétés.

Apres des études en e-marketing et en veille technologique, j'ai naturellement créé mon entreprise pour aider les entreprises innovantes à expliquer et vendre leur savoir-faire . Aujourd'hui, nous aussi nous relevons le défis de l'intelligence artificielle, pour expliquer, convaincre, dédramatiser et permettre à ces technologies d'intégrer vos vies rapidement.



Se positionner comme un expert de son domaine, réputé et incontournable est un enjeux majeur pour les entreprises innovantes. Pour cela, ce positionnement doit être clair et affirmé pour se faire connaitre, être mémorisé et accompagner ses clients tout au long de leur processus d'achat. De l’analyse des concurrents aux besoins du client, il convient de déterminer les axes de frappe d’une communication impactante. Légitimité, engagement et vision sont les trois valeurs majeures de l’entreprise.



De nombreuses évolutions, notamment sociétales et technologiques bouleversent déjà nos façons de vivre, notamment l'intelligence artificielle. Ces changements sont une opportunité pour l’avenir, ils permettent la création de projets innovants au service de la pérennité, de l’adaptabilité et de la sécurité de l’entreprise.



Mes compétences :

Veille concurrentielle

Vente directe

SEO/SEM

Marketing direct

Vente complexe

Veille stratégique

Analytic

Media planning

Appels d'offres

Gestion de projet web

Cahier des charges

CRM

Google analytics

Marketing

XMIND

Community management

Internet

Web 2.0

Veille

E-business