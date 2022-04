Soulène HAK

Je suis Manager au sein de l’équipe Capital Humain de Deloitte France. Mon expérience dans des projets de transformation organisationnelle et fonctionnelle m’a permis d’acquérir des connaissances solides dans le domaine RH et dans la conduite du changement.

J’ai notamment participé à la mise en place d’un Centre de Services Partagés RH au niveau européen suite à l’externalisation d’une partie des fonctions RH d’une entreprise privée. J’ai également contribué à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de conduite du changement d’un projet de transformation de la fonction RH d’une entreprise du CAC 40.





Mes compétences :

Business Process Outsourcing

Conseil en organisation

Optimisation des process

Analyse organisationnelle

Ressources humaines

Fusions acquisitions

Gestion de projet