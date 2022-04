Souleye Gilles FAYE

Depuis Janvier 2008, je suis titulaire d’un MBA Marketing Management du Sport, obtenue à l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Paris. J’ai effectué mon stage de fin d’études au siège social de Sport 2000, dans le service communication, puis approfondi mes connaissances grâce à une expérience de trois mois au sein d’un point de vente spécialiste running à Birmingham. Durant mon parcours j’ai eu l’occasion d’étudier les différentes méthodes de sponsoring, la stratégie des acteurs du sport (équipementiers, clubs, médias, fédérations) ainsi que la variété de politique de communication qui peut exister entre : magasins d’enseignes / spécialisés, grands distributeurs et concept stores. J’ai pu également mettre en place des opérations marketing, des études de consommateurs, des plans de communication et gérer un partenariat sur le Tour de France.



Je possède donc une double compétence: la maîtrise de l’ensemble des leviers et outils du marketing, mais également les connaissances sur les enjeux économiques et politiques du sport moderne ainsi que du marché du sportswear.



C'est en septembre 2009 lorsque j'intègre le groupe L'Oréal SA, que j'effectue un changement total d'environnement et de discipline. Du sport business, je passe au monde de la cosmétique par le biais de l'un des acteurs majeur de ce domaine. Et du marketing je passe au commerce pur puisque j’intègre un poste de représentant au sein de la division des produits professionnels. Mes responsabilités actuelles trouvent un parfait écho dans mon parcours atypique tant au niveau de mes compétences techniques (capacités de négociation, qualités relationnelles) que professionnelles (politique marketing, stratégie de développement).



Mes compétences :

Mode

Négociation

Marketing

Sponsoring

Sport

Vente