Bonjour, je suis un jeune étudiant à l'université CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR, et à L'INSTITUT POLYTECHNIQUE DE DAKAR dans la filère ADMINISTRATION ET STRATEGIE D'ENTREPRISE, je suis un passioné des documentaires et des avantures surtout en pleine nature. j'aime les action humanitaires et j'aimerai travailler dans une ONG qui travaille dans ce domaine. j'aime aussi le sport, le scoutisme et tant d'autres choses.