Souleymane CAMARA

Je suis diplômé d'un master statistiques à l'Université de Reims Champagne Ardenne. J'ai eu à travailler au sein du CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne) au sein du service technique qui apporte une aide permanente aux viticulteurs et aux vinificateurs.Le titre de ma mission s'intitulait : "Classification d’une parcelle viticole en zones de potentiel homogène et mise en place d'une nouvelle technique de culture". Le but de cette mission était de trouver une nouvelle façon d'optimiser la qualité de la récolte car de manière historique les parcelles viticoles sont gérées grâce à la connaissance experte du viticulteur. Pour réaliser cette mission j'ai utilisé la viticulture de précision qui permet d’acquérir de grandes quantités d’informations en un temps limité tant sur l’environnement que sur la vigne. Ma mission principale était d’utiliser cette mine d’informations pour construire un outil d’aide à la décision et à la compréhension des phénomènes observés dans le vignoble, en modélisant des zones de potentiel et en réalisant des études statistiques.Lors de cette mission j'ai maîtrisé les outils de la typologie, de la segmentation, des différentes méthodes de classification( Cmeans, Kmeans, Bridge, clarans, dbscan, kohonen), les différents tests statistiques (test de normalité, test de liaison, test d'indépendance,analyse uni variée et bivariée,...), de la programmation sous SAS, R et de la gestion de bases de données avec SQL. Ma formation m'a permis d'acquérir des connaissances approfondies en informatique par la maîtrise des logiciels statistiques suivants: SAS,CLÉMENTINE,SPSS, R,Knime et la gestion de bases de données avec SQL et ACCESS. De même dans les domaines suivantes (Séries chronologiques,Segmentation, Classification, Arbres de décision, Business Intelligence,Scoring, Datamining, Prévision, Modèles économétriques, Séries temporelles, Analyse discriminante) dans le domaine de l'économie et de la prospective (Calcul économique, analyse systémique, analyse multicritères, méthodes de la prospective). Je suis à la recherche d'un poste de chargé d'éudes statistiques. Je suistrés motivé à intégrer une grande société et à réaliser toutes les missions qu'on pourra me confier et hâte d'apprendre de nouvelles techniques statistiques car il n'est jamais trop tard pour apprendre et améliorer ses capacités.Voici mon curriculum vitae en ligne: http://www.doyoubuzz.com/souleymane-camara



Mes compétences :

SAS

SQL

Access

Statistiques

Data mining

Business intelligence

Excel

Géomarketing

Datamining

SPSS

Econométrie

Analyse de données

Statisticien

Scoring