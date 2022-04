Bonjour,



Je me nomme Souleymane Coulibaly, titulaire d'un Master Stratégies Internet et Pilotage de Projets en Entreprise. Je maîtrise les différentes méthodologies du système d'information, la gestion de projet, l'analyse des tests ainsi que les outils d'aide à la décision.

Fort expérience dans le domaine de la banque, assurance, marché de finance, transport et secteur publique.

compétences techniques:

· HP Mercury Quality Center,

· Pilotage, reporting et communication sur les recettes fonctionnelles,

· Rédaction des documents de pilotage « Recette »,

· Rédaction de documents « Expression des besoins »,

· Rédaction de « Stratégies de recette »,

· Rédaction de « Plans de tests »,

· Rédaction des scénarii et cas de test,

· Communication projet avec les MOE, MOA et les utilisateurs « Métiers »,

· Exécution de tests et gestion des anomalies,

· Rédaction des PV de Recette.

. Modélisation UML, XP, Mérise

. Business Process Modeling Notation (BPMN).

Compétences fonctionnelles:

. Crédit de financement

. Affectation de geste commercial

. Réglementation bale 2

. Assurance IARD- retraite

. Gestion des sinistres

. Télécom: réseaux wifi, LAN, GPRS, 3G

. E-commerce: B2B, B2C, B2E, B2G



Mes compétences :

Assurance

E-commerce

Web 2.0

Test

MOE

Web marketing

Quality Center

Intégration

AMOA

TMA

Oracle

Gestion de projet

Drupal

Diagnostic stratégie d'entreprise