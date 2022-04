Je me nomme Souleymane Diallo gestionnaire de portefeuille clientèle dans une banque., J'ai eu quatre (4) ans d'expériences en qualité de travailleur permanent néanmoins j'ai eu des expériences en qualité de stagiaire dans un mutuel de crédit. Je suis ouvert rigoureux, dynamique, perspicace, ponctuel entre autres qualité professionnelle. Également je suis le responsable de développement économique et social du conseil de mon quartier. J'aime la lecture, voyager, je pratique le sport etc.



Mes compétences :

Relationnel

Analyse financière

Analyse stratégique

Macroéconomie

Droit du travail

Comptabilité analytique

Marketing stratégique

Communication

Gestion de la relation client