Souleymane DIAW

Mon expérience professionnelle dans le bio nettoyage et le nettoyage industriel dans de différentes sites à paris et la région parisienne m'a permis de me familiariser avec toutes sortes de machines auto laveuse , mono brosse shampoing moquette ou encore auto porteur et m'a permis à gérer une équipe pour accomplir ma mission avec des résultats positif.

Ecouter et agir vite , communiquer et ponctuel font parti de mes points fort

Mon rôle de chef d'équipe ou inspecteur m'a permis de savoir gérer,contrôler et mettre en place le personnel qu'il faut là il faut



Mes compétences :

inspecteur

laveur de vitres

machiniste