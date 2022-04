- Dynamique, créatif et chercheur.

- La charge et la complexité du travail ne me font pas peur.

- Entrepreneur, j'anticipe sur les projets informatiques et organisationnels afin de fournir à l'entreprise une longueur d'avance.



Mes compétences :

Apple

Banque

Cisco

Design

Fortinet

Informatique

iPad

iPhone

Licensing

Mac

Mobile

Orion

SAM

Sécurité

SPS

Web

Web design

Web Service

WPS