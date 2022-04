Bonjours, je m`appel souleymane dibor diouf , j`ai 26 ans je suis suis technicien supérieur en électromécanique sortant du centre de formation professionnelle et technique Sénégal/ japon .

j`ai fais un stage de trois mois a l` hôpital Aristide ledantec. en maintenance des systèmes électriques et mécaniques. et voila jusqu’à` présent je n`ai pas encore eu un autre stage ni emploi



Mes compétences :

Électromécanique

Électrotechnique