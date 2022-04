Souleymane DIOP

Traducteur et interprète italien agrée par le ministère du tourisme spécialisé pour la clientèle italienne francophone au Sénégal. Différents circuits vous sont proposes dans mes sites de travail .



www. turismo-senegal.it

www senegalraggidisole.it



• Assistance-conseils (Informations socioéconomique et financière, Formalités de création et d’abonnement divers, Recherche de partenaires, de locaux, de personnels etc.)

• Étude d’opportunités et de marché

• Assistance juridique et fiscale

• Représentation commerciale

• Recherche de compétences

• Construction (conception de projet et autres)

• Formations en civilisations et langues



Services pour les entreprises sénégalaises :



• Information générale sur le marché européen

• Recherche de déboucher pour les produits locaux

• Assistance pour la maitrise des normes européennes

• Recherche de partenaires techniques et financières

• Conseils juridique et fiscal liés au marché européen

• Formation en civilisations et langues

• Recherche de compétences

• Construction (bâtiment)



Fournisseur de solutions Business to Business aux entreprises étrangères qui ont l'intention de mettre en place leur bureau au Sénégal.



tel 0022774279008

skype soledelsenegal

email souley_diop@hotmail.com







Mes compétences :

prestataire de services Business to Business, fou

Tourisme

Interprète