Souleymane DIOUF

Je suis un étudiant en Sciences Economiques et de Gestion, Mention Ingénierie Financière / Spécialité Banque_Finance_Assurance à l'ITECOM où j'occupe la présidence du bureau des étudiants depuis décembre 2014 et ce jusqu'en décembre 2016; Président et un des membres fondateurs du Club des Etudiants en Finance et Assurance dudit institut.

Affable, mon but est de toujours refléter le sens exact de ces mots dans toutes mes entreprises: honnêteté, rationalité, transparence, éthique, gestion d'équipe, rigueur, persévérance, intégrité, travail d'équipe



Mes compétences :

Assurances

Banque

Créativité

Enthousiasme

Esprit d'équipe

Finances

Intégrité