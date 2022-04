Souleymane DOGONI

Je suis un banquier qui fait de l'humanitaire à travers une Organisation non Gouvernementale( ONG ).

Pour ce faire j'ai créé une PME SARL unipersonnelle en bâtiment et fournitures de bureaux dont les revenus soutiennent le fonctionnement de l'ONG et contribuent même au financement partiel de projets humanitaires.

Je suis de formation économiste.

Mon centre d'intérêt est de trouver des personnes sensibles à la chose humanitaire ou des fondations à même de soutenir les activités de notre ONG à travers des ouvertures, et que Vous pourrez mieux découvrir en consultant le site internet:www.sounyegnon.org

L'ONG opère dans les domaines de l'hydraulique humaine,la santé et la lutte contre la pauvreté principalement dans le Département de KORHGO et la Côte d'Ivoire en général.