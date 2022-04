DIRECTEUR GÉNÉRAL DE BANQUE APRES TRENTE ET TROIS ANS DE CARRIÈRE DANS QUATRE DIFFÉRENTES BANQUES .REDRESSEMENT DE BANQUES EN DIFFICULTÉS, CRÉATEUR DE PRODUITS BANCAIRES, SPÉCIALISTE DANS LE FINANCEMENT DE L'IMMOBILIER; PRÉSIDENT FONDATEUR D'UNE ONG BIEN STRUCTURÉE ET TRÈS ACTIVE DANS L'HUMANITAIRE AU NORD DE LA COTE D'IVOIRE.

VICE-PRÉSIDENT DE LA FONDATION ZAKAT ET WAQFT DE COTE D'IVOIRE.





Mes compétences :

Gestion

Relationnel

Travail en équipe