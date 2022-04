Souleymane DOUMBOUYA

Je suis juriste, consultant socio-économique. Expériences accumulées suite à la réalisation de plusieurs études et consultations menées dans plusieurs secteurs du développement communautaire allant de la santé à l’éducation en passant par les études environnementales et l’étude diagnostique de certains groupe-cibles spécifiques (collectivités locales ou publiques, ONG, Associations Communautaires de base, réseaux, coalitions, ordres professionnels, syndicats, institutions consulaires et organisations patronale etc).

Énormes compétences avérées dans la connaissance de l'environnement juridique et institutionnel du secteur prive guinéen.

Appui-conseil-accompagnement et suivi des entreprises...



Mes compétences :

Ressources humaines

Administratif

Rédaction

Communication