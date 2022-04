Je m'appelle Souleymane GADIO (22ans), je suis Technicien Supérieur de la Statistique ressortissant de l'Ecole Nationale de la Statistique et de l'Analyse Economique (ENSAE - Sénégal) avec une mention Bien et titulaire d'un baccalauréat S1 (Mathématiques et Physiques).



Mes domaines de compétence sont la mise en place et la réalisation de collecte de données, la formation d'agent enquêteur, la mise en place d'un masque de saisie via CSPro, le traitement des données avec SPSS et STATA, l'Analyse descriptive et multidimensionnelle des données etc.



En stage au Ministère des Infrastructures, Transports Terrestres et Travaux Publics depuis le mois de Mai, j'ai eu entre autre à participer au Recensement Général de la Population et l'Habitat, de l'Agriculture et de l’Elevage (RGPHAE) en tant que Formateur et Superviseur des agents recenseurs et des contrôleurs de la région de Saint-Louis mais aussi à former les enquêteurs du Programme National de la Bourse à Sécurité Familiale (PNBSF).



A mon expérience j'ajouterais les deux stages d'immertion passés au niveau de la Division de l'Analyse et de la Prévision des Statistiques Agricoles (DAPSA) et de l'Agence National de la Statistique et de la Démographie (ANSD).



La qualité de travailleur en équipe, de gestionnaire de pression et ma totale disponibilité à travailler sont mes plus grands atouts.



Mes compétences :

Analyse de données

Informatique

Traitement de données

Enquêtes

Base de données

Masque de saisie via CSPRO