Souleymane Jean GALADIMA

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une communauté de plus de 73 800 investisseurs particuliers et professionnels. Première plateforme de crowdfunding à s’être lancée dans l’investissement en 2008, WiSEED a collecté plus de 58 millions d’euros pour soutenir plus de 139 projets immobiliers et d’entreprise. WiSEED est agréée en France Entreprise d’investissement sous le numéro CIB 11783 par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et a le statut de PSI (Prestataire de Services d’Investissement).



J'ai l'immense plaisir et privilège de contribuer au développement de WiSEED IMMOBILIER au côté d'une formidable équipe.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Gestion de projet

Immobilier

Webmarketing

Management

Audit

Analyse financière

Gestion de patrimoine

Investissement