Souleymane Jules FALL

Bonjour, je m'appelle Souleymane FALL et affectueusement appelé Jules par certains amis et parents. je suis né le 20 Décembre 1988 à Kébémer où j'ai fait des études coraniques avant d'intégrer l'école élémentaire kébémer 5 avant d'en sortir après l'entrée en sixième en 2001. J’intègre le CEM Macodou Kanghé SALL et en sortira plutard en 2006 avec mon BFEM après y avoir été Président du Foyer socio-éducatif. je suis resté à kébémer jusqu'à l’obtension de mon Baccalauréat série L' en 2009.

Après la porte de l'université Cheikh Anta DIOP m'a été ouverte et après un passage éclair d'une année à la fac droit j'ai été admis à l'ISCA (Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Afaires) sis à Dieuppeul II pour une formations professionnelle en commerce international. Après l'obtension de mon Diplôme de Technicien Supérieur (DTS) j'ai décidé avec l'appui des parents de mettre sur pied une entreprise personnelle de transfert d'argent et de paiement de facture à Kébémer (une grande première pour un étudiant de la ville de revenir investir au milieu des siens).



Mes compétences :

Vouloir = Pouvoir