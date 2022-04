Souleymane Jules GUEYE

Je suis un ingénieur des Eaux & Forêts, spécialisé en Inventaire et aménagement de ressources forestières, sorti en 1979 de l'Université de Florence (Italie), Faculté d'agronomie, option Foresterie. J'ai fait toute ma carrière dans l'administration forestière du Sénégal, occupant les fonctions de Chef de projet de gestion forestière, Chef de division au niveau de la Direction des Eaux, Forêts et Chasses, Chef d'Inspection régionale des Eaux & Forêts, Adjoint au Directeur des Eaux, Forêts, Forêts et Chasses, Directeur intérimaire des EFC, et enfin Chef du Service de L'Inspection Technique du Ministère de l' Environnement.

Depuis 1980, je suis consultant free lance en matière de gestion des ressources forestières, pour divers clients tels des bureaux d'études nationaux (SONED, SENAGROSOL/IDEV-IC, ...) et ensuite des organismes régionaux et internationaux (CILSS ACDI, USAID, FAO, PNUD,BM,GTZ/GIZ, ...)



Après ma retraite en fin 2010, j'ai mis sur pied ma propre structure pour continuer mes activités de consultant à plein temps.

Je suis depuis 2002, membre du Groupe consultatif du Programme FRA piloté par la FAO, un groupe de 15-20 experts représentant les six régions géographiques et les organismes concernés par la gestion des ressources forestières, avec des réunions annuelles à Rome.



Mes compétences :

Développement durable