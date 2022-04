Souleymane SENE

1 septembre 2013 ·



PRESENTATION DE SJS Consulting

Qui sommes nous

SJS Consulting est un cabinet spécialisé dans la distribution de produit et services (téléphonie, alimentaire,…). Il est le partenaire par excellence des sociétés privées, des PME et PMI.

Notre action s’oriente principalement dans la distribution de produit de grande consommation dans le marché national.

Notre objectif est d’aider les sociétés à se départir du stress de la distribution, de l’implantation des produits et services auprès des clients. Il s’agit également d’aider les entreprises à améliorer la présence de leurs produits afin de les rendre plus visibles.

Notre mission est de participer activement à l’émergence de nos partenaires par la valorisation de leurs produits.

Dans l’optique de répondre à leurs exigences de performance et de compétitivité nationale, nous développons pour nos mandants des concepts de dernière génération dans les domaines de compétences ci-dessous

MARKETING

DISTRIBUTION DE PRODUITS ET SERVICES

RECHERCHE MARKETING (enquête, statistiques, focus groupe, création base de données)

ETUDES DE MARCHE

ETUDE DU COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS

GESTION DE LA VENTE

FORMATION

MANAGMENT

PLANIFICATION

ORGANISATION DE LA FORCE DE VENTE

GESTION DE LA FORCE DE VENTE

CONTROLE

FORMATION