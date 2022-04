Ayant décidé de me réorienté vers l'informatique, un secteur en constant développement qui me passionne depuis l'enfance, j'ai opté pour un BTS Services Informatiques aux Organisations. Ce diplôme se réalise à l’ITESCIA, école supérieure d’informatique de la CCIV en alternance pour une durée de 2 ans (24 mois). Je suis à la recherche d'une entreprise susceptible de m'accueillir dans le cadre d'un contrat de deux ans pour un poste d'apprenti administrateur réseaux et systèmes.



Le rythme d'alternance est de 1 semaine école / 1 semaine entreprise. Cela a pour but d'amener un cadre motivant et en mouvement.



Vous pouvez me contacter à l'adresse : souleymane.sylla.pro@gmail.com



Mes compétences :

Technicien réseau