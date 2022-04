Souleymane TAHIROU

Ingénieur Economiste Informaticien ayant évolué dans la société Nigérienne d'électricité à la Direction des études et de l'équipement (3ans) en passant par la Direction de Production transport au niveau des la gestion des stocks (3ans), puis au service des Achats commandes et marchés (10ans) et enfin au Service commercial et du marketing depuis février 2012. Je m'occupe de tous les aspects commerciales (ventes d'énergie, les recouvrements, les relations avec la clientèle, la modernisation du système des règlements des factures d'électricité etc..) ainsi que tous les aspects liés au Marketing (rehaussement de l'image de marque de la société, amélioration de la qualité du service aux clients, etc...)

Actuellement, je suis le Président d'un Comité technique Ad'hoc chargé de la modernisation des systèmes de règlement des factures d'électricité via les téléphonies cellulaires, les guichets automatiques de banques, etc.



Mes compétences :

Compténces en matière commerciale

Bonne connaissance en passation des marchés

Montage des dossiers d'appels d'offres

manager des systèmes de bases de données