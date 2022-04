Souleymane TRAORE

J’ai acquis une suite d’expériences professionnelles dans plusieurs secteurs de l’économie, telle que la banque, le secteur pétrolier et le secteur des mines ,du transports etc...Ces années de pratique dans les fonctions comptables, financiers et commercial me permettent d’intégrer une structure quelle que soit sa taille .

Depuis Mars 2012 je suis le responsable des operations de la Societe IVOIRE LABOUR Sarl en Cote d'Ivoire sis Maison du Mali au Plateau Rue de commerce .



Mes compétences :

Administratif

Commercial

Comptabilité

Contrôle de gestion

Responsable Commercial