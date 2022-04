Bonjour, je suis actuellement à l' école de commerce Pigier en 3ème année responsable de développement commercial et dans le cadre de mes études je dois trouvé un stage alterné dans le domaine marketing, le management et le commerce (3 jours en entreprise et 2 jours en école). Mon projet professionnel étant de devenir responsable d'un magasin de prêt à porter, j'aimerais effectuer mon stage dans un magasin de prêt à porter au poste d'assistant manager.