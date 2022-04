Soulier DOMINIQUE

Passionnée et volontaire, toujours avide d'innover de nouvelles méthodes dans un secteur d'activité que je connais bien.La cinquantaine passée!!!j'aime les responsabilités .J'attache de l'importance à mon apparence, au dialogue tenu face aux clients et à l'image que je laisse auprès d'eux.

Les années m'ont rendue crédible et à l'aise dans toutes situations.

Je suis également capricieuse (enfin quoi une femme!!)

je reconnais aisément avoir besoin d'une structure pour me motiver et me cadrer...



Mes compétences :

Persuasive