Souliman DADI

BP RESINE : SOCIÉTÉ D’APPLICATION DE RÉSINE SOL POUR TOUTES INDUSTRIES



BATISOL PROTECTION RESINE située en région Rhône-Alpes, met ses compétences et son savoir-faire à votre service depuis plusieurs années. Mobiles et dotés des meilleures outils, nos équipes qualifiées interviennent rapidement et efficacement partout en France, pour tous vos travaux de revêtements de sols résine et d’étanchéité. Particuliers ou professionnels, nous réalisons pour vous des décors innovant et sans limites grâce à des procédés à la pointe de la technologie.





BATISOL EST LE SPÉCIALISTE DES RÉSINES SYNTHÉTIQUES TOUTES SURFACES

Nous sommes spécialisés dans l’application de revêtements spéciaux en résine de synthèse et cela dans tous les secteurs d’activités. Grâce à ses propriétés, la résine sol s’adapte à tout type de surface. Un autre avantage indéniable, vous pourrez obtenir la teinte et la nuance que vous désirez.