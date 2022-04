Soumaïa ROCHDI

Mes principales qualités sont la rigueur, le dynamisme et mon engagement pour atteindre les objectifs qui me sont fixés.



Sérieuse, et motivé, je souhaite mettre mes qualités au service d'une société afin de pouvoir m'y investir.



Possibilité de me déplacer dans la région Nouvelle-Aquitaine.



Mes compétences :

Comptabilité générale

Gestion administrative

Microsoft Office

Assistance administrative

Comptabilité analytique

Gestion budgétaire

CIEL

OpenOffice

Sage Accounting Software

Comptabilité

Contrôle de gestion

Secrétariat

EBP

Gestion des ressources humaines