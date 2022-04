Julie JACQUEMIN

Je suis une employée dynamique, sociable, disponible et à l'écoute, j'aime le travail d'équipe mais aussi individuel et en autonomie. J'ai le sens de la confidentialité au sein d'une entreprise. J'ai toujours était plus attirée par le monde du travail que le monde scolaire, cependant j'ai tout de même poursuivi mes efforts et acquis un BAC + 2. Mes compétences sont principalement administratives, communicatives et organisationnelles mais grâce à mes diverses expériences professionnelles j'ai pu en acquérir de nouvelles et apprendre à découvrir différents métiers.